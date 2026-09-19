Incautan patrimonio arqueológico y un arma en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas hallaron objetos de valor histórico en un operativo contra el tráfico de bienes culturales en Petén.

En el marco de los operativos de seguridad y combate al tráfico ilícito de bienes culturales y armamento, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, a través de investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y agentes de la Comisaría 62, llevó a cabo diligencias de allanamiento en el municipio de Sayaxché, dentro del departamento de Petén.

La intervención, realizada en estrecha coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), permitió la localización y el aseguramiento de un arma de fuego y un lote de posibles piezas de valor arqueológico.

Incautan arma y posibles piezas arqueológicas durante allanamiento



Investigadores de la DEIC y agentes de la Comisaría 62, en coordinación con fiscales del MP realizaron allanamientos en Sayaxché, Petén.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/VtIS4HTRKB — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 18, 2026 Las evidencias recuperadas quedaron bajo resguardo técnico para su correspondiente análisis pericial y evaluación por parte de las autoridades de patrimonio cultural. El operativo forma parte de las acciones institucionales orientadas a proteger el patrimonio histórico de la nación y desarticular la posesión ilegal de armamento en la región norte del país. La PNC y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para determinar la procedencia de los objetos incautados y la posible implicación de estructuras dedicadas al saqueo arqueológico.