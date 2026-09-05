Incautan más de 3.7 toneladas de mariguana en el Amazonas

Autoridades interceptaron 3,731 kilos de droga en El Encanto y Nueva Granada durante la inspección de dos naves en la cuenca.

En el marco de dos operativos de control y vigilancia fluvial en la región del Amazonas, la Armada Nacional de Colombia logró la incautación de 3,731 kilogramos de marihuana en las zonas de El Encanto y Nueva Granada.

Durante las intervenciones marítimas y fluviales, los efectivos militares inspeccionaron dos embarcaciones que transportaban el cargamento ilícito oculto en compartimientos de doble fondo, una modalidad empleada por organizaciones criminales para evadir la fiscalización de las autoridades en las rutas de la cuenca amazónica.

Asimismo, durante las diligencias operativas, las autoridades reportaron la detención de un individuo involucrado en los hechos; sin embargo, las fuentes oficiales no especificaron mayores detalles sobre su identidad, edad o situación jurídica.

De acuerdo con los reportes oficiales de la institución naval, el aseguramiento propinó un impacto financiero directo al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) “Comandos de Frontera”, al evitar el ingreso de aproximadamente 1.5 millones de dólares a sus redes de financiamiento ilícito.