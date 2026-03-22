Incautan casi 3 toneladas de droga en operativos en Ecuador

Las lanchas transportaban cerca de una tonelada de droga, oculta en dobles fondos, una técnica común utilizada por redes criminales para evadir controles

Un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas de Ecuador, la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos derivó en la detención de al menos 11 personas y el aseguramiento de cerca de 2.9 toneladas de droga en alta mar.

Las acciones se realizaron en un lapso menor a 24 horas, como parte de una estrategia coordinada para debilitar las rutas marítimas utilizadas por organizaciones del narcotráfico.

Coordinación internacional en operativos marítimos

Las intervenciones fueron ejecutadas con la participación de la Armada de Ecuador, la Policía Nacional, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA), en una operación conjunta que refuerza la vigilancia en aguas del Pacífico.

Primer aseguramiento cerca de Galápagos

La primera acción tuvo lugar en aguas internacionales, a unas 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, donde fueron incautadas aproximadamente 1.9 toneladas de droga.

En este punto, las autoridades lograron la detención de dos ciudadanos ecuatorianos que transportaban el cargamento.

Segunda intervención en Santa Elena

En una operación distinta, desarrollada dentro de la zona económica exclusiva, a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia de Santa Elena, se decomisaron 56 kilogramos de droga.

Durante esta acción, fueron detenidas tres personas adicionales de nacionalidad ecuatoriana.

Tercer operativo frente a Manta

En una tercera intervención, elementos de la Policía Nacional en conjunto con la DEA interceptaron tres embarcaciones a unas 180 millas náuticas (333 kilómetros) de la ciudad de Manta.

Las lanchas transportaban cerca de una tonelada de droga, oculta en dobles fondos, una técnica común utilizada por redes criminales para evadir controles.

Este operativo dejó un saldo de seis personas detenidas.

Impacto económico al narcotráfico

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el cargamento asegurado representa un golpe significativo a las finanzas de las organizaciones criminales, con un valor estimado de 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y hasta 70 millones de dólares en Europa.

Estrategia para frenar rutas marítimas

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos buscan reducir el uso del mar ecuatoriano como corredor del narcotráfico, mediante vigilancia constante y cooperación internacional.

Asimismo, subrayaron que estas acciones reflejan un esfuerzo sostenido para debilitar las redes del crimen organizado que operan en la región.