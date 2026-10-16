Incautan casi 1.5 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano

La Armada de Colombia interceptó una lancha hacia Costa Rica con 1,460 kg de cocaína y capturó a tres tripulantes en altamar.

La Armada Nacional de Colombia asestó un duro golpe a las redes del narcotráfico transnacional al incautar 1,460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana que eran transportados a bordo de una embarcación tipo Go Fast con rumbo a Costa Rica.

El operativo militar y de seguridad fue posible gracias a labores previas de inteligencia realizadas en estrecha coordinación entre la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia y el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (JIATFS).

Unidades de la Fuerza Naval del Pacífico interceptaron la lancha rápida en altamar, logrando además la captura de sus tres tripulantes, todos de nacionalidad colombiana.

Tanto los tres sujetos detenidos como el cargamento de estupefacientes asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a los procedimientos judiciales correspondientes.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, esta importante incautación logró evitar el ingreso de aproximadamente 15 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones del crimen transnacional y se impidió la comercialización de cerca de 3.6 millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.