Incautan cargamento de droga en Panamá con destino hacia Lituania

El hallazgo se dio durante una inspección rutinaria en un contenedor que, según las autoridades, tenía como punto de origen el territorio panameño

Las autoridades de Panamá lograron asegurar un importante cargamento de droga oculto en un contenedor que tenía como destino final Europa, específicamente Lituania, en un operativo realizado en una terminal portuaria ubicada en la zona del Pacífico.

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional de Panamá, el decomiso se concretó tras un trabajo coordinado con la fiscalía antidrogas del Ministerio Público, como parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Operativo conjunto permitió detectar la carga

El hallazgo se dio durante una inspección rutinaria en un contenedor que, según las autoridades, tenía como punto de origen el territorio panameño. La carga contemplaba una ruta con trasbordo en Bélgica antes de llegar a su destino final en Lituania.

En total, se contabilizaron 1,506 paquetes de droga, los cuales se encontraban cuidadosamente ocultos dentro del contenedor, lo que evidenciaría un intento por evadir los controles de seguridad portuaria.

Las autoridades destacaron que la intervención oportuna permitió evitar que el cargamento saliera del país, lo que representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que operan a nivel internacional.

Tipo de droga no ha sido especificado

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el tipo exacto ni el peso total de la sustancia decomisada. Sin embargo, de acuerdo con antecedentes en este tipo de operativos, cada paquete suele tener un peso cercano a un kilogramo.

En Panamá, la droga más comúnmente asegurada en este tipo de decomisos es la cocaína, por lo que no se descarta que el cargamento corresponda a esta sustancia, aunque esto deberá ser confirmado por las investigaciones correspondientes.

Panamá refuerza combate al narcotráfico

El país centroamericano se mantiene como un punto estratégico en la lucha contra el narcotráfico debido a su ubicación geográfica y su conectividad marítima, lo que lo convierte en una ruta clave para el tráfico de drogas hacia Europa y otros continentes.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público de Panamá, durante 2025 se logró el decomiso de 129 toneladas de droga, así como 47.8 toneladas de precursores químicos, utilizados para la elaboración de sustancias ilícitas.

Antecedentes recientes de decomisos

En lo que va del año, las autoridades panameñas han reportado múltiples operativos exitosos contra el crimen organizado. Uno de los más relevantes ocurrió el pasado 17 de enero, cuando elementos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) interceptaron una embarcación en el archipiélago de Las Perlas.

En esa acción se logró asegurar un cargamento de 5,356 paquetes de droga, lo que refuerza la tendencia de grandes incautaciones en la región y la constante actividad de grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes.

Golpe a redes internacionales de tráfico

El reciente decomiso de más de mil paquetes representa un nuevo golpe a las organizaciones criminales que utilizan rutas marítimas para el traslado de droga hacia Europa. Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer los operativos de vigilancia y control en puertos y costas del país.

Asimismo, se destacó que la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia seguirá siendo clave para detectar, interceptar y desarticular estas redes delictivas que operan a nivel transnacional.