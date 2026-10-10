Incautan arsenal durante allanamiento en Zacapa, Guatemala

Peritos balísticos verificarán si las armas incautadas en la colonia San José Las Flores fueron usadas en eventos violentos locales.

En un operativo conjunto para combatir la delincuencia y esclarecer hechos delictivos en el oriente del país, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), ejecutaron un allanamiento estratégico en la colonia San José Las Flores, ubicada en el departamento de Zacapa.

Durante la inspección del inmueble, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) aseguraron un arsenal de considerable magnitud. Entre el armamento localizado figuran cuatro carabinas, una escopeta, cuatro pistolas de diversos calibres y 196 municiones útiles, las cuales se encontraban en la residencia al momento del despliegue policial.

A través de sus canales oficiales de comunicación, las autoridades institucionales informaron que las armas decomisadas cuentan con la documentación legal que acredita su tenencia. No obstante, los investigadores procedieron a la incautación preventiva de todo el lote con el propósito de trasladarlo de inmediato al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). En dicha institución, los peritos balísticos realizarán los análisis e independizaciones correspondientes para determinar si alguna de estas armas ha sido utilizada en hechos violentos o ilícitos bajo investigación activa en la región.

La PNC enfatizó que estas acciones forman parte de las estrategias interinstitucionales orientadas a garantizar la seguridad ciudadana y la transparencia en el seguimiento de casos judiciales en el sector. Las investigaciones continúan su curso mientras los análisis forenses arrojan nuevos datos para la carpeta del caso.