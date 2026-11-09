Incautan 24 kilos de cocaína en el mar al oeste de Puerto Rico

En otro operativo marítimo, el 31 de octubre las autoridades federales informaron del decomiso de 98 kilos de cocaína frente a Loíza

Un navegante que vio un fardo flotando cerca de Playa Pájaros, en la isla de Mona, alertó a las autoridades de Puerto Rico y dio paso al decomiso de 24 kilos de cocaína. La Policía informó el domingo 8 de noviembre que el cargamento tenía un valor estimado de 300 mil dólares.

Vigilantes recuperaron el fardo cerca de Playa Pájaros

El aviso se recibió la tarde del sábado 7 de noviembre. Personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales recuperó el paquete del agua y lo entregó a agentes de la División de Inteligencia de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA). La Unidad Aérea de FURA de Ponce apoyó la intervención.

El fardo contenía 20 bloques de cocaína. La División de Inteligencia quedó a cargo de la investigación. El reporte inicial no dio cuenta de detenciones ni precisó de dónde provenía la droga o si el paquete estaba vinculado con alguna embarcación.

Otros decomisos en aguas cercanas a Puerto Rico

La isla de Mona forma parte de una reserva natural situada a unos 74 kilómetros de la costa occidental de Puerto Rico, en el canal que separa ese territorio de República Dominicana. En abril de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación en ese corredor, cerca de la costa dominicana, y decomisó 284 kilos de cocaína.

En otro operativo marítimo, el 31 de octubre las autoridades federales informaron del decomiso de 98 kilos de cocaína frente a Loíza, al norte de Puerto Rico. En esa intervención, realizada a unas 23 millas náuticas de la costa, fueron detenidas las cuatro personas que viajaban en la embarcación.