Incautan 195 kilos de cocaína a dos peruanos en Bolivia

De acuerdo con el capitán Herbi Rioja, el decomiso tendría un valor aproximado de 3.2 millones de bolivianos, equivalentes a cerca de 460,000 dólares.

Dos ciudadanos peruanos fueron detenidos en Bolivia tras un operativo conjunto en el lago Titicaca, donde autoridades interceptaron un bote que transportaba 195 kilos de clorhidrato de cocaína, en una acción que refuerza la vigilancia en rutas utilizadas por el narcotráfico.

El aseguramiento fue confirmado por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quienes detallaron que la intervención se realizó la noche del viernes en inmediaciones del municipio de Ancoraimes, a orillas del lago compartido entre Bolivia y Perú.

¿Cómo ocurrió el decomiso en el lago Titicaca?

Durante el operativo, elementos de la Armada y de la Policía interceptaron un bote de madera en el que viajaban los dos sospechosos. Tras la revisión, localizaron siete bolsas que contenían 186 paquetes con droga.

El cargamento fue contabilizado en un peso total de 195 kilos de cocaína, según los reportes oficiales, y fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

Autoridades destacan golpe al narcotráfico

La Armada boliviana calificó la acción como un golpe significativo a estructuras del narcotráfico que operan en esta región estratégica, utilizada como punto de tránsito para el traslado de droga.

De acuerdo con el capitán Herbi Rioja, el decomiso tendría un valor aproximado de 3.2 millones de bolivianos, equivalentes a cerca de 460,000 dólares.

Producción de coca y combate antidroga

Bolivia, junto con Perú y Colombia, forma parte de los principales países productores de hoja de coca y cocaína en la región.

Autoridades bolivianas estiman que existen alrededor de 40,000 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales 22,000 están permitidas por ley para usos tradicionales, mientras que el resto es considerado ilegal.

En este contexto, el gobierno ha proyectado incrementar los operativos antidroga y erradicar al menos 10,000 hectáreas, como parte de su estrategia para contener la producción y tráfico de estupefacientes.