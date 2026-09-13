VIE 14 FEB
30°

Internacional

Incautan 147 bultos de nitrato de amonio en Ecuador

Por: Fernanda Izaguirre

12 Septiembre 2026, 15:54

Compartir
WhatsApp

El material decomisado por los elementos en Carchi quedó a disposición de las autoridades ante el riesgo de su uso en explosivos caseros.

Incautan 147 bultos de nitrato de amonio en Ecuador

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través de unidades del Ejército Ecuatoriano, interceptaron e incautaron un cargamento de 147 bultos de nitrato de amonio durante operaciones de control militar desarrolladas en la provincia de Carchi.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el decomiso se ejecutó al detectar que la sustancia química era trasladada sin contar con los permisos legales requeridos para su movilización ni con la respectiva custodia militar obligatoria para este tipo de compuestos.

El nitrato de amonio, catalogado como una sustancia bajo estricto control estatal debido a sus usos potenciales en la fabricación de explosivos artesanales, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

La institución militar ratificó su compromiso de mantener la vigilancia sobre el transporte irregular de productos químicos en la zona fronteriza.

Comentarios