Incautan 147 bultos de nitrato de amonio en Ecuador

El material decomisado por los elementos en Carchi quedó a disposición de las autoridades ante el riesgo de su uso en explosivos caseros.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través de unidades del Ejército Ecuatoriano, interceptaron e incautaron un cargamento de 147 bultos de nitrato de amonio durante operaciones de control militar desarrolladas en la provincia de Carchi.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el decomiso se ejecutó al detectar que la sustancia química era trasladada sin contar con los permisos legales requeridos para su movilización ni con la respectiva custodia militar obligatoria para este tipo de compuestos.

𝑴𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒐𝒏 𝟏𝟒𝟕 𝒃𝒖𝒍𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒊𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒄𝒉𝒊#Tulcán | Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, decomisaron 147 bultos de nitrato de amonio que eran transportados sin la documentación y… pic.twitter.com/lwv7ZLtWaK — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 12, 2026 El nitrato de amonio, catalogado como una sustancia bajo estricto control estatal debido a sus usos potenciales en la fabricación de explosivos artesanales, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes. La institución militar ratificó su compromiso de mantener la vigilancia sobre el transporte irregular de productos químicos en la zona fronteriza.