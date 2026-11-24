El Servicio Nacional Aeronaval decomisó 600 paquetes con droga en un contenedor que iba de Guayaquil, Ecuador, hacia Londres, Reino Unido.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó este lunes de la incautación de un cargamento de 600 paquetes de droga procedente de Ecuador con destino a Londres, durante un operativo efectuado en una terminal portuaria del Caribe panameño.

Los paquetes con la sustancia ilícita fueron hallados "ocultos en un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, con destino a Londres, Reino Unido", publicó el Senan en sus redes sociales.

"La incautación se realizó en una terminal portuaria de la provincia de Colón, en el Caribe Central", indicó el ente de seguridad.

Detalles del decomiso y antecedentes antidrogas

La información no precisa el tipo de droga ni el peso total del alijo, aunque los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilogramo cada uno y la más traficada en Panamá es la cocaína.

Panamá cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los operativos en todo el territorio.

Por su posición geográfica e infraestructura logística, el país centroamericano sigue siendo un punto estratégico para las rutas del narcotráfico internacional, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.