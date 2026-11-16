Autoridades fiscales precisaron que la unidad con matrícula estadounidense será dispuesta formalmente ante la dependencia oficial.

La Fiscalía de Paraguay incautó este domingo una aeronave con matrícula estadounidense que pertenece al Grupo Vásquez, el conglomerado de empresas que controlaba la entidad financiera Ueno Bank, intervenida hace casi dos semanas por el Banco Central (BCP) mediante un proceso de liquidación tras presentar problemas de solvencia financiera.

El Ministerio Público informó en un comunicado que la incautación se produjo durante "un allanamiento en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi", el principal del país y que sirve a la capital, Asunción, en el marco de la causa penal por el vaciamiento de Ueno Bank.

Acciones del Ministerio Público y destino de la aeronave

Por su parte, Francisco Cabrera, uno de los fiscales intervinientes, dijo a periodistas que la aeronave será entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para que disponga de ella.

Según medios locales, se trata de un jet Gulfstream Aerospace G-IV que tiene número de serie 1260 y fue ensamblado en Estados Unidos en 1995.

Cabrera precisó que el aparato "pertenece a una empresa paraguaya que hizo un fideicomiso" en Estados Unidos, y que a través de este instrumento, a su vez, se autoriza a otra empresa paraguaya para que opere el jet, aunque evitó dar los nombres corporativos involucrados.

El fiscal añadió que la Fiscalía encontró documentos que certifican que la aeronave fue alquilada en múltiples ocasiones por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sin ofrecer mayores detalles al respecto.

Crisis financiera y destitución presidencial

Bueno Bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de liquidación ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de los más de 2,94 millones de clientes que la entidad reportaba tener.

El escándalo escaló hasta el ámbito político, provocando la destitución del presidente Santiago Peña el pasado 6 de noviembre, tres días después de conocerse la intervención. El exgobernante fue detenido horas más tarde, luego de que el Senado lo declarara culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político que lo desalojó del poder.

Asimismo, fueron detenidos los cinco miembros del directorio del BCP —incluido el expresidente del emisor, Carlos Carvallo—, acusados por la Fiscalía de integrar un grupo criminal junto a Peña y al empresario Miguel Vásquez (uno de los dueños del banco), quien también fue capturado junto a otros siete exdirectivos de la institución.