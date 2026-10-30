Imputan a reo por matar a su pareja durante visita en la cárcel

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación formuló los cargos por feminicidio agravado, los cuales fueron aceptados por el recluso

La Fiscalía General de Colombia imputó al recluso Rafael Martínez Alvarino por el delito de feminicidio agravado, tras ser señalado como el responsable del asesinato de su pareja sentimental dentro de las instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá, sitio al que la víctima acudía periódicamente para visitarlo.

De acuerdo con la investigación liderada por el ente acusador, los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, fecha en la que la mujer acudió al recinto penitenciario para encontrarse con el procesado, con quien mantenía una relación de pareja desde hacía cinco años.

Una relación tóxica

Los elementos probatorios presentados por la Fiscalía detallan que el agresor "ejerció fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la mujer, limitando sus posibilidades de defensa", para posteriormente proceder a realizarle maniobras de estrangulamiento y sofocación que le provocaron la muerte.

Asimismo, la investigación puso en evidencia un historial de violencia psicológica y control extremo que el procesado ejercía sobre la víctima durante los últimos dos años de la relación. Según el expediente, Martínez Alvarino la sometía a vigilancia e intimidación constante:

Le exigía compartir la pantalla de su teléfono celular para revisar sus conversaciones y contactos.

Le imponía la realización de videollamadas nocturnas y cada vez que salía de su vivienda, con el fin de supervisar sus actividades y determinar con quién se relacionaba.

Se documentaron episodios recurrentes de humillaciones, insultos y acusaciones infundadas de infidelidad, acompañados de amenazas directas de quitarle la vida si llegaba a involucrarse sentimentalmente con otra persona.

Situación jurídica

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación formuló los cargos por feminicidio agravado, los cuales fueron aceptados por el recluso tras la presentación de las pruebas contundentes en su contra.

Por solicitud del ente fiscal, un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, la cual deberá cumplir de manera adicional a la condena que purga actualmente por otros delitos.