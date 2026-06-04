Imputan a pasajero por intentar abrir avión en vuelo

Un hombre enfrenta cargos federales tras provocar un aterrizaje de emergencia al intentar abrir puertas y agredir a pasajeros durante un vuelo

Un hombre de 51 años fue acusado formalmente por una corte federal de Estados Unidos luego de protagonizar un incidente a bordo de un vuelo comercial que cubría la ruta entre Puerto Rico y Chicago, obligando a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Miami.

Las autoridades identificaron al acusado como Juan Gabriel Reyes, originario de Chicago, quien enfrenta cargos por interferir con la tripulación de una aerolínea y por agresión, delitos que podrían derivar en una condena de hasta 21 años de prisión.

🚨 Vuelo de Puerto Rico a Chicago en emergencia: un pasajero intentaba abrir la puerta.

El capitán: “¿Hay algún cinturón azul o superior a bordo?”

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Esto es lo que pasa cuando hay hombres de verdad en el… — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 2, 2026

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió el pasado domingo durante el vuelo 3345 de Frontier Airlines, que había despegado desde San Juan con destino a Illinois.

Testigos señalaron que el pasajero intentó abrir una salida de emergencia y posteriormente trató de acceder a la cabina de mando mientras el avión se encontraba en el aire. Según los reportes, el hombre manifestó que quería abandonar la aeronave.

La tripulación intervino de inmediato para impedir sus acciones y le ordenó regresar a su asiento, aunque el pasajero ignoró las instrucciones.

Agresiones y comportamiento violento

Las autoridades detallaron que, tras ser contenido por los auxiliares de vuelo, Reyes intentó dirigirse nuevamente hacia áreas restringidas de la aeronave.

Durante el trayecto hacia su asiento también ingresó a un baño y presuntamente intentó orinar en el suelo, según consta en el informe elaborado por las autoridades de Miami-Dade.

Posteriormente fue reubicado cerca de un trabajador de Frontier que viajaba fuera de servicio. Sin embargo, la situación escaló cuando el acusado presuntamente intentó arrebatarle una bolsa y lo sujetó por la cabeza en un aparente intento de estrangulamiento.

La intervención de otros pasajeros permitió controlar la situación hasta que el avión aterrizó de emergencia.

Ante el riesgo para la seguridad de los ocupantes, la tripulación decidió desviar el vuelo y aterrizar en Miami, donde agentes federales procedieron con la detención del sospechoso.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que Reyes quedó bajo custodia y enfrentará un proceso judicial por los hechos ocurridos a bordo.