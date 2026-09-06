Imputan a falsos médicos por operar a más de 200 personas

Una pareja fue imputada en Bogotá por realizar cirugías estéticas a más de 200 personas sin títulos profesionales ni condiciones sanitarias adecuadas

Una pareja acusada de hacerse pasar por médicos y realizar procedimientos de cirugía estética a más de 200 personas en Bogotá fue imputada por la Fiscalía colombiana.

Los señalados son Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, quienes aceptaron los cargos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público.

Usaban inmuebles para aparentar clínicas

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían acondicionado distintos inmuebles para hacerlos pasar por establecimientos médicos autorizados, pese a que no contaban con los títulos profesionales ni las condiciones sanitarias necesarias para realizar las intervenciones.

La pareja promocionaba principalmente sus servicios mediante redes sociales y utilizaba presuntamente diplomas falsos para generar confianza entre los potenciales clientes. Además, ofrecía los procedimientos a precios considerados atractivos.

Recibieron millones por cirugías estéticas

Entre los procedimientos que presuntamente realizaban se encontraban liposucciones, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.

La Fiscalía estableció que Henao y Lengua Jaramillo recibieron pagos por más de 568 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 180 mil dólares, provenientes de 59 personas que han sido identificadas durante las investigaciones.

Pacientes habrían despertado durante las operaciones

Las autoridades documentaron algunos testimonios particularmente graves relacionados con las condiciones en las que se realizaban las intervenciones.

Según la Fiscalía, algunas víctimas habrían recuperado la conciencia mientras eran operadas y manifestado dolor. Ante estas situaciones, los acusados presuntamente habrían intentado impedir que gritaran, cubriéndoles la boca o sujetándolas.

Los detienen en un inmueble de Usaquén

La pareja fue capturada por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Policía en un inmueble ubicado en Usaquén, localidad del norte de Bogotá.

Durante el operativo, los agentes aseguraron los diplomas que presuntamente eran utilizados para acreditar una profesión médica, además de dinero en efectivo y diversos objetos empleados para realizar los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía continúa para establecer el alcance de las actividades realizadas por la pareja y determinar el número total de personas afectadas.