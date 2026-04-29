Imputan a exdirector del FBI James Comey por un post en Instagram

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos logró la segunda acusación en contra del exdirector del FBI, James Comey, al ser criticado por los aliados del presidente Donald Trump.

Aunque se desconocen los cargos específicos estipulados en contra del exfuncionario, aparentemente podría estar relacionado con una publicación en Instagram de mayo de 2025 que podría interpretarse como una amenaza contra Trump.

Esto ocurrió después de que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad, Kristi Noem, anunciara en ese momento la apertura de una investigación por dicha publicación, luego de que se mostrara una fotografía de unas conchas que formaban la cifra "8647" con el siguiente mensaje:

"Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47.

El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

En septiembre de 2025, Comey fue imputado por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, mientras que en noviembre un tribunal federal desestimó el caso.

James Comey, un republicano que había sido nombrado por el expresidente Barack Obama fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.