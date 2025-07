Impone Estados Unidos nueva restricción para tramitar la visa

En medio de la crisis migratoria y de alto flujo de drogas entrando al país, el gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de un nuevo requisito en quienes aspiren a tramitar la visa norteamericana.

El país vecino informó que desde hace un par de días comenzó a aplicar esta nueva restricción, la cual consiste en no haber sido colaborador cercado de alguna persona que tenga historial comprobado de narcotráfico.

I am announcing a new visa restriction policy for family members and close personal and business associates of individuals sanctioned under Executive Order 14059. We will use all necessary tools to deter and dismantle the flow of fentanyl and other deadly drugs from entering our…