Impondrá Trump 25% de aranceles a autos de la Unión Europea

El presidente de EUA señaló que la UE 'no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial plenamente acordado', aunque no detalló sus objeciones en el mensaje.

El presidente de EUA, Donald Trump, anunció que su gobierno elevará al 25% los aranceles a automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, una decisión que reaviva tensiones comerciales y podría impactar el flujo económico entre dos de los mayores socios globales.

La medida, prevista para entrar en vigor la próxima semana, se da en un contexto de incertidumbre jurídica y política, luego de que un acuerdo previo fijara límites arancelarios más bajos. El cambio genera dudas sobre la estabilidad del comercio transatlántico.

¿Por qué Trump decidió aumentar los aranceles?

El mandatario argumentó que la Unión Europea no ha cumplido con los términos de un acuerdo comercial previamente establecido, aunque no detalló los puntos específicos de desacuerdo.

El pacto, alcanzado en 2025 entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contemplaba un arancel del 15% para la mayoría de los bienes. Este marco, conocido como el Acuerdo de Turnberry, buscaba dar estabilidad a las relaciones comerciales.

¿Qué cambió en el acuerdo comercial?

El escenario se modificó tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que el presidente no tenía autoridad para imponer ciertos aranceles bajo una emergencia económica. Como resultado, el límite arancelario se redujo al 10%.

Posteriormente, el gobierno estadounidense impulsó nuevos impuestos a las importaciones utilizando otras bases legales, lo que ha generado investigaciones sobre posibles desequilibrios comerciales y riesgos para la seguridad nacional.

¿Qué impacto tendría en la economía?

La Unión Europea estimaba que el acuerdo original permitiría ahorrar entre 500 y 600 millones de euros mensuales a fabricantes automotrices. El aumento al 25% podría revertir esos beneficios y encarecer las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

El comercio bilateral entre ambas economías alcanzó 1.7 billones de euros en 2024, equivalente a unos 4,600 millones de euros diarios, según datos oficiales europeos, lo que dimensiona el impacto potencial de la medida.

¿Cómo respondió la Unión Europea?

Autoridades europeas han reiterado su postura de mantener los compromisos firmados y esperan que EUA respete los términos acordados.

“Un acuerdo es un acuerdo. Como el mayor socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que se cumplan los compromisos establecidos”.

La posible implementación de nuevos aranceles abre un nuevo capítulo en la relación comercial entre ambas regiones, en un momento en que los mercados globales enfrentan volatilidad y desafíos económicos.