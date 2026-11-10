Ilse Aigner suma apoyo para la presidencia federal alemana

Si Aigner resulta elegida el 30 de enero de 2027, romperá esa barrera histórica y será la primera mujer en ocupar la presidencia federal alemana.

El Gobierno alemán dio un paso para definir la sucesión en la jefatura del Estado, luego de que el canciller Friedrich Merz propusiera oficialmente a Ilse Aigner como candidata a la presidencia federal, cuya elección está programada para el próximo 30 de enero de 2027.

La actual presidenta del Parlamento de Baviera, de 61 años, cuenta con el respaldo de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), fuerzas que reúnen la mayoría de los votos en la Asamblea Federal. A este apoyo se suma la postura favorable de Los Verdes, lo que fortalece sus posibilidades de obtener el cargo desde la primera ronda de votación.

De concretarse su elección, Aigner marcaría un precedente en la política alemana al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia federal y en la primera representante de la CSU en llegar a esa posición.

La trayectoria de Ilse Aigner y la fecha de la votación

Ingeniera electrónica de formación, la política bávara cuenta con experiencia tanto en el ámbito regional como en el federal. Entre 2008 y 2013 encabezó el Ministerio de Agricultura de Alemania y actualmente dirige el Parlamento de Baviera. Su trayectoria y perfil político la han posicionado como una figura capaz de generar acuerdos más allá de las diferencias partidistas.

La votación se llevará a cabo el 30 de enero y, de obtener el respaldo previsto, Aigner sucederá a Frank-Walter Steinmeier, cuyo mandato concluirá el 18 de marzo de 2027.

Merkel fue canciller, no presidenta

Una confusión muy común es en relación a Angela Merkel quien fue la mujer más poderosa de Alemania durante 16 años, pero nunca fue presidenta del país.

La diferencia está en que Alemania tiene dos cargos distintos:

Canciller federal (Bundeskanzler): es el jefe de Gobierno. Dirige el Ejecutivo, encabeza el gabinete y conduce la política gubernamental. Ese fue el cargo que ocupó Angela Merkel entre 2005 y 2021.

Presidente federal (Bundespräsident): es el jefe de Estado. Representa institucionalmente al país, promulga leyes, realiza nombramientos formales y cumple funciones de representación y carácter constitucional. No dirige el Gobierno.

De hecho, desde la fundación de la República Federal de Alemania, en 1949, los 12 presidentes que han ocupado el cargo han sido hombres.

Si Aigner resulta elegida el 30 de enero de 2027, romperá esa barrera histórica y será la primera mujer en ocupar la presidencia federal alemana.