IICA y Estados Unidos unen esfuerzos por seguridad alimentaria

El IICA identificó la respuesta contra el gusano barrenador como un ejemplo de la cooperación que ya mantienen ambas instituciones

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Departamento de Estado de Estados Unidos acordaron trabajar en una agenda de cooperación para proteger la agricultura y el abastecimiento de alimentos en las Américas, con atención a riesgos como sequías, huracanes y plagas que afectan al ganado.

El anuncio se produjo este lunes tras una reunión en la sede del IICA, en San José, Costa Rica, entre su director general, Muhammad Ibrahim, y Ryan Shrum, alto funcionario de la Oficina de Respuesta a Desastres y Asuntos Humanitarios (DHR) estadounidense.

Las instituciones buscan fortalecer la preparación y la respuesta de los países ante emergencias, así como apoyar la recuperación de la producción agrícola cuando los desastres afectan a las comunidades rurales.

Buscan recuperar la producción después de desastres

Durante el encuentro, los representantes señalaron que fenómenos como los huracanes, las sequías y El Niño pueden destruir cultivos, afectar al ganado y dañar sistemas de riego y mercados, con consecuencias para las familias que dependen de esas actividades.

Ibrahim destacó que restablecer la agricultura después de una emergencia ayuda a las comunidades a volver a producir sus alimentos y a reducir el tiempo que dependen de la asistencia externa. Para ello, ambas partes plantearon aprovechar la presencia del IICA en sus 34 Estados miembros y su relación con las autoridades agrícolas de la región.

Por su parte, Shrum señaló que existe la oportunidad de avanzar en prioridades compartidas, entre ellas la coordinación frente a El Niño y el combate al gusano barrenador del ganado.

Combate al gusano barrenador, antecedente de la alianza

El IICA identificó la respuesta contra el gusano barrenador como un ejemplo de la cooperación que ya mantienen ambas instituciones.

La iniciativa, financiada por la oficina estadounidense, tiene cobertura en ocho países de México y Centroamérica y busca contener la plaga para proteger a los productores de la región.

El instituto explicó que esta experiencia servirá como base para desarrollar la nueva agenda de trabajo. Ibrahim señaló que la colaboración permitió pasar de la propuesta a la implementación en menos de 60 días.

La DHR coordina la respuesta de Estados Unidos ante desastres naturales y crisis humanitarias. Según el IICA, cuatro de sus doce centros regionales se encuentran en América Latina y el Caribe.

El anuncio no detalló un presupuesto total ni fechas de ejecución para el conjunto de las nuevas acciones, que ambas instituciones aún buscan desarrollar.