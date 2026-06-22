Ignacio Cassis y JD Vance dialogan sobre acuerdo entre EUA e Irán

El proceso diplomático sufrió un retraso después de que la delegación iraní suspendiera su viaje a Suiza el viernes, en protesta por los ataques israelíes

El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, se reunió este domingo con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en los márgenes de las conversaciones entre Washington y Teherán celebradas en Bürgenstock, Suiza.

El encuentro se desarrolló en medio de los esfuerzos internacionales para avanzar en la aplicación del memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán, con la participación de Catar y Pakistán como Estados mediadores.

Buscan aplicar acuerdo para frenar el conflicto

Durante la reunión, Cassis y Vance intercambiaron puntos de vista sobre las negociaciones orientadas a lograr la plena implementación del memorando firmado el miércoles, cuyo objetivo es poner fin a cuatro meses de conflicto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo subrayó que la puesta en práctica del acuerdo es considerada esencial para la paz y la estabilidad en Medio Oriente, una región marcada por tensiones acumuladas y recientes episodios de violencia.

"Intercambiamos opiniones sobre las conversaciones en curso relativas a la implementación del Acuerdo de Memorando EE.UU.–Irán y su importancia para la paz y la estabilidad en el #MiddleEast". Mencionó Ignacio Cassis en x.

At the Bürgenstock today, I met with U.S. VP @JDVance.



We exchanged on the ongoing talks on the implementation of the U.S.–Iran MoU and their importance for peace and stability in the #MiddleEast. Starting these talks in #Switzerland is an essential first step.



As the… pic.twitter.com/P1fdda8vRk — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) June 21, 2026

Suiza mantiene papel clave entre Irán y Estados Unidos

La reunión también volvió a colocar a Suiza en el centro de la diplomacia internacional, debido al mandato de mediación que ejerce desde hace casi medio siglo entre Irán y Estados Unidos.

Ese papel diplomático se mantiene desde la ruptura de relaciones oficiales entre ambos países tras la Revolución Islámica de 1979, lo que ha convertido a Suiza en un canal de comunicación relevante entre Washington y Teherán.

Además del encuentro con Vance, Cassis se reunió este domingo en Bürgenstock con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El viernes, el canciller suizo también mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, en la jornada en la que inicialmente estaba previsto el inicio de las negociaciones.

Negociaciones enfrentan nuevos obstáculos

El proceso diplomático sufrió un retraso después de que la delegación iraní suspendiera su viaje a Suiza el viernes, en protesta por los ataques israelíes contra el sur de Líbano.

Teherán consideró esos ataques como una violación al primer punto del memorando, que ordenaba el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes.

Aun así, las conversaciones en Bürgenstock mantienen a Suiza como una plataforma de diálogo en uno de los momentos más delicados para la estabilidad regional en Oriente Medio.