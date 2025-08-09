Iglesias instalarán cajeros para dar colecta con tarjeta

Se trata de un método de pago fácil, rápido y seguro que garantiza la confidencialidad de los datos, ya que no requiere registro de información personal

En 100 iglesias italianas ya no se pasará la tradicional canasta para las colectas, pues en los próximos meses se instalarán cajeros para poder pagar con tarjeta, según un proyecto de colaboración entre el banco BPM, Numia, empresa especializada en pagos digitales, y la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

El proyecto prevé instalar una especie de cajeros en 100 iglesias italianas para finales de año, después del éxito de la instalación experimental en los últimos meses en varios lugares simbólicos que atraen a un gran número de fieles y turistas: la Basílica de San Ambrosio en Milán, la Basílica de San Francisco en Asís y uno en el punto de información del Jubileo en el Vaticano, en Roma, entre otros.

"Este es un cambio significativo, ya que hasta ahora, las colectas a las iglesias se hacían prácticamente exclusivamente con billetes o monedas, depositadas en cajas o canastas que se repartían durante la misa. Durante la pandemia, algunas iglesias, principalmente en el norte, introdujeron la opción de donar mediante pagos digitales, pero la medida fue limitada", explican en un comunicado.

"100 Tótems en 100 Iglesias", el nombre del proyecto, "permitirá donaciones rápidas y seguras mediante tarjetas de pago y aplicaciones digitales, contribuyendo así a proyectos sociales y actividades eclesiásticas", añaden.

Explican que "el sistema utiliza gráficos sencillos e intuitivos, utiliza una pantalla táctil multilingüe" y que "se trata de un método de pago fácil, rápido y seguro que garantiza la confidencialidad de los datos, ya que no requiere registro ni introducción de información personal.".

"El objetivo es facilitar las donaciones y apoyar a las diócesis en sus actividades sociales y solidarias en beneficio de las comunidades y el territorio", afirmó Stefano Bolis, director de Instituciones, Entidades y Tercer Sector de Banco BPM.