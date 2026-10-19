Iglesia argentina afina operativo para la visita de León XIV

Las fechas de la visita permanecen en la programación anunciada, mientras la organización argentina continúa con la preparación de los equipos

La Iglesia católica argentina prepara la coordinación de más de 25 mil voluntarios inscritos para recibir al papa León XIV del 8 al 11 de noviembre. El operativo abarcará Buenos Aires, Córdoba y Luján, mientras el pontífice retoma gradualmente sus actividades después de una intervención quirúrgica.

La Conferencia Episcopal Argentina informó este domingo que los responsables de las distintas áreas se reunieron el sábado 17 de octubre en la Universidad Austral, en Pilar, provincia de Buenos Aires, para revisar las inscripciones, organizar equipos y acordar criterios de trabajo.

Capacitan a los equipos para las jornadas de la visita

Además de la logística, el encuentro abordó la preparación de quienes colaborarán durante las actividades. Uno de los talleres estuvo dedicado a la comunicación asertiva, la contención de tensiones y el manejo de la presión, ante las exigencias previstas para los equipos.

Los coordinadores también trabajaron por separado en la organización de cada sede. Estas reuniones permitieron ajustar las tareas a las necesidades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, los tres puntos incluidos en la etapa argentina del viaje.

La convocatoria inicial para el voluntariado estuvo dirigida a personas de entre 18 y 65 años y contempló formación general y capacitación específica según la función asignada. Al cierre de las inscripciones se habían registrado 25 mil 77 personas.

Los preparativos continúan durante la recuperación del papa

La jornada en Pilar comenzó con una oración por la salud de León XIV y concluyó con una misa. La Conferencia Episcopal agradeció la participación de los voluntarios y pidió a la comunidad acompañar con sus oraciones la recuperación del pontífice.

El papa recibió el alta hospitalaria el sábado, después de ser operado de un adenocarcinoma pulmonar. Este domingo reapareció durante el rezo del ángelus en el Vaticano y anunció que volverá de manera gradual a sus actividades.

Las fechas de la visita permanecen en la programación anunciada, mientras la organización argentina continúa con la preparación de los equipos.

Argentina será parte de su primera gira latinoamericana

La estancia en Argentina forma parte del viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, que será la primera gira latinoamericana de León XIV desde el inicio de su pontificado.

La planificación difundida previamente para el recorrido completo contempla más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y hasta 14 vuelos. La coordinación de voluntarios constituye una parte del trabajo necesario para organizar la participación de los fieles durante la etapa argentina.