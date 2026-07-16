Identifican como mexicano a migrante muerto al huir de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional prometió "proporcionar una actualización cuando esté disponible" y, por ahora, no ha divulgado la identidad del mexicano

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos identificó como mexicano a un migrante que murió atropellado tras un operativo migratorio en Florida y afirmó que indaga el incidente, según indicó un portavoz.

"El 14 de julio, agentes de la ley del DHS realizaron un operativo cerca de St. Johns, Florida. La Patrulla de Caminos de Florida (FHP) y HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) están investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano", señaló el vocero.

La dependencia prometió "proporcionar una actualización cuando esté disponible" y, por ahora, no ha divulgado la identidad del mexicano ni su situación migratoria.

El hombre murió el martes embestido por un camión tras huir a pie de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo.

El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE, pues en la última semana dos hombres murieron por disparos de agentes cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.