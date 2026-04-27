Identifican al responsable de intento de tiroteo en cena de Trump

Medios afirman que este hombre era un ingeniero mecánico e informático, con experiencia en los videojuegos y que trabajaba como profesor

Autoridades arrestaron a un hombre tras ser señalado como presunto responsable del intento de tiroteo registrado este sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington D.C. donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con autoridades, se trata de Tomas Colen Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, California.

A través de redes sociales, el mandatario republicano compartió imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel.

Diversos medios afirman que este hombre era un ingeniero mecánico e informático, con experiencia en los videojuegos y que trabajaba como profesor en la empresa de preparación de exámenes C2 Education, según su cuenta de LinkedIn.

Por su parte, el presidente del Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama, detalló que Allen daba clases particulares a varios estudiantes de secundaria de esta organización sin fines de lucro, que lo definían como una persona:

"Muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias", además de "una persona amable y tranquila".

Mencionan que estudió en el Instituto Tecnológico de California, y luego trabajó como desarrollador de software para una aplicación de educación y como profesor desde 2020.

Además, tiene un máster en Ciencias Informáticas por la Universidad Estatal de California en 2025; hizo prácticas de verano cuando aún no estaba graduado en la NASA.

De momento, el sospechoso no resultó herido, pero fue trasladado a un hospital; ha sido acusado de dos delitos graves, relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión.

Trump comparte imágenes de cámara de seguridad sobre el intento de tiroteo

También compartió el vídeo de las cámaras de seguridad del recinto, donde se observa cómo un hombre corre por la zona del control de seguridad de acceso y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

"Un hombre cargó contra un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas, y fue abatido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto."