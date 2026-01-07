Identifican a cubanos muertos en operativo de EUA en Caracas

Según el Gobierno isleño, los cubanos fallecidos "cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de bombardeos"

El Gobierno de Cuba reveló este martes las identidades de los 32 militares que murieron tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela que dieron con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Entre los cubanos fallecidos destaca la presencia de dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes, todos del Ministerio del Interior (Minint), así como de nueve soldados en reserva, estos últimos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

El militar asesinado más joven es un teniente del Minint de 26 años, mientras que el de mayor edad es un coronel de 67 años.

La lista de los fallecidos se hizo pública a través de la prensa estatal cubana. Este martes es el último de los dos días de duelo nacional decretados por el Ejecutivo tras confirmar el domingo sobre la muerte de los 32 militares en el país suramericano.

Según el Gobierno isleño, los cubanos fallecidos "cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Caracas era hasta ahora el principal aliado político de La Habana, así como su principal bastión económico, por los vitales envíos de crudo venezolano que llegaban de forma regular a la isla para alimentar su producción energética.

Además, según The New York Times, Cuba estaba a su vez revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela, por lo que La Habana estaría además perdiendo una fuente de divisas.

La isla, que importa el 80 % de lo que consume por el colapso de su producción agrícola e industrial, precisa divisas para importar hidrocarburos y alimentos, y sus otras fuentes de ingresos -el turismo, las remesas y las misiones médicas- se encuentran en horas bajas.