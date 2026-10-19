Identifican a cuatro militares muertos en incendio en Canadá

En las indagatorias participan la Policía Militar, el Servicio Nacional de Investigación de las Fuerzas Canadienses y la Policía Montada

Las Fuerzas Armadas de Canadá identificaron este domingo a los cuatro militares fallecidos en el incendio de la base de Wainwright, en Alberta, mientras investigan por qué continuaron los ejercicios de entrenamiento pese a la presencia de un fuego cercano. El balance incluye 39 militares hospitalizados, 19 de ellos en estado crítico.

Las víctimas son el sargento Morgan Wong, del Loyal Edmonton Regiment, y los soldados Aidan Goulding, Shaun Farrell y Hayden Lykkemark, del tercer batallón de la Princess Patricia’s Canadian Light Infantry.

El incendio alcanzó a los uniformados alrededor de las 16:00 horas del sábado 17 de octubre, durante maniobras en este centro de entrenamiento situado aproximadamente a 200 kilómetros al sureste de Edmonton.

El viento impulsó las llamas hacia los soldados

El mayor general Wade Rutland, comandante de la Primera División canadiense, explicó que un cambio repentino del viento hizo que el fuego superara los cortafuegos y avanzara cerca de un kilómetro en un lapso de entre 30 y 60 segundos, hasta alcanzar el área donde se encontraban los militares.

Rutland reconoció que los responsables del campo de maniobras conocían la existencia del incendio desde varias horas antes. Los ejercicios continuaron porque se consideraba que las llamas estaban contenidas.

La investigación deberá establecer si se respetaron los protocolos de seguridad y si era posible evitar la tragedia. Aunque en la base se realizaban prácticas con munición real y granadas, la causa inicial del fuego todavía no ha sido determinada.

Las autoridades señalaron que no han encontrado indicios de terrorismo o sabotaje ni daños en instalaciones de petróleo o gas de la zona.

Evacúan a heridos a hospitales de tres ciudades

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, informó que en el traslado de las víctimas participaron 22 ambulancias, seis aviones y dos helicópteros. Los heridos fueron distribuidos en cuatro hospitales de Edmonton, Calgary y Red Deer.

Algunos militares sufrieron quemaduras graves, por lo que su recuperación podría requerir atención prolongada. La respuesta a la emergencia movilizó tanto a personal militar como a servicios civiles de rescate y salud.

En las indagatorias participan la Policía Militar, el Servicio Nacional de Investigación de las Fuerzas Canadienses y la Policía Montada. También se incorporarán especialistas militares en incendios y se constituirá una comisión de investigación militar.

Canadá rinde homenaje a los fallecidos

El primer ministro Mark Carney confirmó el domingo el fallecimiento de cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas y describió el incidente como una de las peores tragedias militares ocurridas en territorio canadiense durante tiempos de paz.

El mandatario ordenó que las banderas de los edificios federales ondeen a media asta y expresó el respaldo del país a los familiares de los fallecidos y a quienes permanecen hospitalizados.

Wainwright es uno de los principales centros de preparación militar de Canadá y recibe habitualmente ejercicios a gran escala. La revisión de lo sucedido deberá esclarecer tanto el origen del incendio como las decisiones adoptadas antes de que las llamas alcanzaran a los soldados.