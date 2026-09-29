Identifican a agente de ICE por muerte de mexicano en Houston

La identidad del oficial no fue revelada oficialmente por las autoridades federales, sino establecida mediante documentos relacionados con el caso

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) señalado por testigos como responsable de disparar contra el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue identificado como Gregory Feathers, casi tres meses después del operativo registrado en Houston, Texas.

La identidad del oficial no fue revelada oficialmente por las autoridades federales, sino establecida mediante documentos relacionados con el caso, imágenes tomadas durante el incidente y el reconocimiento realizado por uno de los pasajeros que acompañaban a la víctima.

Feathers aparece mencionado en un formulario elaborado por agentes migratorios sobre la persecución y el tiroteo. Otros registros lo ubican como uno de los dos oficiales que participaron directamente en el operativo y como la persona que solicitó la presencia de paramédicos.

Testigo reconoció al agente mediante una fotografía

Víctor Salgado Araujo, hermano de Lorenzo y pasajero de la camioneta, identificó a Feathers en una fotografía como el agente que presuntamente disparó a través de una ventanilla abierta.

Su descripción coincidió con las imágenes captadas después del incidente: un hombre de complexión robusta, barba, cabello corto y tatuajes visibles en ambos antebrazos.

De acuerdo con información relacionada con su historial laboral, Feathers había dejado anteriormente el servicio y fue contratado nuevamente durante los últimos dos años, en medio del reforzamiento de las operaciones migratorias del Gobierno estadounidense.

Lorenzo Salgado no era el objetivo del operativo

El tiroteo ocurrió el 7 de julio de 2026 en Magnolia Park, al este de Houston. Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, conducía una camioneta en la que llevaba a su hermano y a dos trabajadores hacia una obra de construcción.

Los agentes realizaban una operación para localizar a tres hombres guatemaltecos y únicamente habían logrado observar parte de la matrícula del vehículo que buscaban. La camioneta de Salgado tenía una combinación similar, lo que habría provocado que los oficiales comenzaran a seguirla, aunque ninguno de sus ocupantes era el objetivo original.

Las autoridades migratorias determinaron durante la persecución que Salgado se encontraba en Estados Unidos sin una situación migratoria regular. Sin embargo, el mexicano, quien llevaba décadas viviendo en Houston, no tenía antecedentes penales.

Testigos rechazan la versión de defensa propia

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó inicialmente que Salgado intentó escapar, golpeó una unidad oficial y empleó su camioneta como arma para tratar de atropellar a un agente. Bajo esa versión, el disparo habría sido realizado en defensa propia.

Los tres pasajeros contradijeron ese relato. Aseguraron que los vehículos que los perseguían no mostraban identificaciones oficiales y que desconocían que se trataba de agentes de ICE. También sostuvieron que Salgado estaba deteniendo la camioneta y que ningún oficial se encontraba frente a ella cuando se realizó el disparo.

Víctor Salgado declaró que el proyectil pasó frente a él antes de impactar a su hermano en el abdomen. Lorenzo fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió debido a la herida.