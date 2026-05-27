ICE pone bajo la lupa a abogados que tramiten asilos falsos

El DHS ordenó reforzar acciones contra abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes de asilo fraudulentas en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ordenó reforzar las acciones contra abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes de asilo falsas para sus clientes, como parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con un memorando citado por CBS News, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a desarrollar “políticas antifraude” enfocadas en detectar y frenar la presentación de casos de asilo sin sustento legal.

Gobierno de Trump endurece medidas migratorias

La directriz forma parte de la estrategia del Gobierno estadounidense para impulsar deportaciones masivas y reducir la inmigración irregular en el país.

Según el documento, las solicitudes de asilo se han convertido en una “práctica habitual” utilizada por abogados de inmigración que argumentan que prácticamente cualquier migrante indocumentado enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a características protegidas, como raza, religión u opiniones políticas.

El memorando establece que los esfuerzos del ICE deberán incluir acciones contra abogados que presenten solicitudes de asilo fraudulentas ante los tribunales migratorios.

Aunque la orden no crea nuevas sanciones penales o administrativas específicas contra abogados de inmigración, sí instruye a ICE a utilizar con mayor frecuencia las herramientas legales ya existentes para actuar con mayor contundencia en estos casos.

La medida se suma a otras decisiones recientes del Gobierno de Trump en materia migratoria. La semana pasada, la administración anunció que ciertos inmigrantes deberán salir de Estados Unidos para tramitar la residencia permanente o “green card”, lo que representa nuevos retos para abogados y solicitantes que anteriormente realizaban estos procesos dentro del país.