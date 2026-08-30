ICE pide retener a mexicano acusado de abuso infantil en Florida

La solicitud fue enviada a las autoridades locales con el objetivo de impedir que el acusado fuera puesto en libertad y regresara a su comunidad en EUA

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presentó una orden de retención contra Edgar Humberto Pérez Hernández, ciudadano mexicano acusado de presunto abuso sexual infantil en el condado de Hillsborough, Florida.

La solicitud fue enviada a las autoridades locales con el objetivo de impedir que el acusado fuera puesto en libertad y regresara a su comunidad en Estados Unidos.

El caso ocurre mientras el Gobierno de México mantiene acciones legales relacionadas con la muerte de 17 connacionales bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que busca esclarecer los casos de 14 mexicanos fallecidos en centros de detención y de otros tres que murieron durante operativos de ICE. En total, entre 2025 y 2026 se han documentado 58 muertes de personas de distintas nacionalidades en esas instalaciones.

El canciller Roberto Velasco señaló que México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta a Estados Unidos y ha brindado acompañamiento legal y humanitario a los familiares de las víctimas.

Presentan denuncias y acciones civiles

Como parte de la estrategia, autoridades mexicanas presentaron denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia estadounidense, además de emprender acciones civiles contra empresas encargadas de operar centros privados de detención.

México también solicitará medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para las personas mexicanas detenidas por ICE.

Mexicanos son enviados a terceros países

La política migratoria de la administración de Donald Trump también contempla el traslado de mexicanos detenidos en Estados Unidos hacia Guatemala y Honduras en lugar de su retorno directo a México.

De acuerdo con el reporte citado de CBS News, la medida busca desalentar nuevos intentos de ingreso a Estados Unidos al dificultar el regreso al territorio estadounidense. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que este mecanismo se ha aplicado durante meses.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado su rechazo a que los connacionales sean enviados a terceros países y sostiene que deben ser repatriados directamente a México de manera segura y digna.