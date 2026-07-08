ICE mata a un migrante mexicano durante operativo en Texas

Según la versión de las autoridades estadounidenses, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias 'órdenes verbales'

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó este martes a un migrante mexicano durante un operativo en Houston, Texas.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la víctima fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 horas, cuando agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido para arrestar al migrante.

URGENTE: Un agente de ICE eliminó de un disparo a un inmigrante ilegal mexicano en Houston, TX después de que el hombre supuestamente embistiera un vehículo de ICE e intentara atropellar a un agente durante una operación de aplicación de la ley, según ICE. pic.twitter.com/8PKC0BiGbc — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) July 7, 2026

Según la versión de las autoridades estadounidenses, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias "órdenes verbales".

Presuntamente, el agente disparó en defensa propia porque Salgado intentó atropellarlo

El portavoz mencionó que Salgado utilizó su vehículo "como un arma" e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en "defensa propia".

El hombre fue trasladado posteriormente a un hospital, donde murió a causa de las heridas.

Personal del FBI está al frente de la investigación, señaló el portavoz, y desplazó agentes al lugar de los hechos.

Autoridades no ofrecieron por el momento más detalles sobre el número de disparos, la identidad del agente involucrado o si existen grabaciones del incidente.