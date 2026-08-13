ICE detiene a futbolista argentino antes de viajar a jugar en EUA

El DHS informó que el futbolista fue detenido el jueves en el Aeropuerto de Fort Lauderdale por exceder el tiempo permitido en Estados Unidos con su visa.

El futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain, jugador semiprofesional del Miami United, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Florida, tras ser detenido por agentes migratorios cuando se dirigía a disputar un partido con su equipo.

Puorrain se halla desde la semana pasada en el centro de detención del condado de Glades, según información disponible en la página web del ICE, que no devela la fecha ni los motivos de su arresto.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que la detención se llevó a cabo el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y argumentó que el futbolista había sobrepasado el tiempo legal de permanencia en Estados Unidos concedido por su visado.

"El 12 de noviembre de 2019, Pourrain ingresó legalmente al país en el Aeropuerto Intercontinental de Atlanta, con permiso para permanecer seis meses. Decidió quedarse más allá del 11 de mayo de 2020, en violación de las leyes de nuestra nación", dijo el vocero del DHS -en declaraciones al medio Miami Herald-.

El argentino, de 34 años, se encuentra en el centro de detención a la espera de ser deportado.

En un comunicado, el Miami United, de la United Premier Soccer League (UPSL), lamentó "profundamente" la detención de Pourrain, que se produjo cuando una expedición del club se disponía a tomar un vuelo rumbo a Los Ángeles para disputar las semifinales del campeonato.

El equipo, que actúa en la cuarta división del fútbol estadounidense, agregó que está colaborando con todas las partes involucradas y que brindó asistencia legal al jugador y a su familia para resolver la situación de la mejor manera posible.

Según el Club de Lyon, equipo en el que militaba Pourrain en el momento que decidió extender el tiempo de su visado, el jugador había solicitado una prórroga para extender su estadía, pero el proceso se alargó debido a la pandemia de la covid-19 y mientras tanto obtuvo un permiso de trabajo.

La detención de Pourrain a manos del ICE ocurrió días después de que el exfutbolista colombiano Diego Serna fuera arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami acusado de tráfico de drogas.