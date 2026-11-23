El gobernador de Washington, Bob Ferguson, condenó las tácticas empleadas y sostuvo que ICE está “completamente fuera de control”.

La detención de dos mexicanos en la pasarela de un avión en Seattle abrió cuestionamientos sobre los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), después de que la aerolínea y el administrador del aeropuerto aseguraran que no tuvieron aviso previo del operativo.

La intervención ocurrió la mañana del sábado 21 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, durante el embarque del vuelo 1306 de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles. Los forcejeos entre agentes y pasajeros quedaron registrados en videos y la salida del avión sufrió un retraso.

ICE identifica a los detenidos y explica el operativo

La agencia migratoria informó que el objetivo de la operación era Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano que, según su versión, permaneció en Estados Unidos después de vencer el plazo de estancia autorizado por su visa.

Durante la intervención también fue detenida Sofía Hernández Mejía. ICE sostuvo que la mujer presuntamente arrojó café caliente contra los agentes para obstaculizar el arresto y que, al identificarla, determinó que también había excedido su periodo autorizado de permanencia.

La dependencia anunció que se le imputarían cargos por agredir a un funcionario federal. El señalamiento corresponde a la versión de las autoridades migratorias; en la información consultada no se detalla una comparecencia judicial ni la presentación formal de esa acusación.

Las grabaciones difundidas muestran a agentes con el rostro cubierto sujetando a una mujer en el suelo, mientras otros pasajeros observan y registran lo ocurrido con sus teléfonos. Durante la escena se escuchan reclamos y afirmaciones sobre la posesión de permisos de trabajo, cuya situación documental no ha sido esclarecida públicamente.

Aeropuerto y aerolínea revisan si se respetaron los protocolos

El Puerto de Seattle, organismo que administra el aeropuerto, expresó su indignación por el incidente y afirmó que las actuaciones de control migratorio se realizan sin su participación ni conocimiento previo.

El organismo señaló que las autoridades federales habían acordado protocolos para operar en las instalaciones y que mantiene conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional para determinar si alguno de esos procedimientos fue incumplido.

Alaska Airlines también aseguró que no recibió una notificación anticipada. La compañía manifestó preocupación por lo sucedido y reconoció el impacto que tuvo entre los viajeros y empleados presentes durante el embarque.

La aerolínea informó que trabaja con el Puerto de Seattle para conocer las circunstancias de la intervención y revisar si se siguieron los procedimientos correspondientes. El vuelo tenía prevista su salida a las 08:10 horas.

Gobernador de Washington cuestiona el uso de la fuerza

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, condenó las tácticas empleadas y sostuvo que ICE está “completamente fuera de control”. También cuestionó que los agentes realizaran la intervención con el rostro cubierto y sin identificarse ante los pasajeros.

Ferguson planteó revisar cómo accedieron los funcionarios federales a la pasarela y si su actuación contravino las restricciones estatales sobre el uso de cubiertas faciales por parte de agentes del orden. Ese cuestionamiento no constituye una resolución que confirme una infracción.

Hasta el corte de la información disponible, no se había precisado públicamente a qué instalaciones fueron trasladados los dos mexicanos ni su situación posterior al arresto. Mientras tanto, el administrador del aeropuerto mantiene su solicitud de explicaciones sobre una intervención que interrumpió el embarque y provocó reclamos por la seguridad de los pasajeros.