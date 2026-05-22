ICE busca elevar multas a migrantes hasta 18 mil dólares

El incremento de multas forma parte de las estrategias impulsadas por la administración Trump para aumentar la presión sobre migrantes indocumentados

La administración del presidente estadounidense Donald Trump propuso incrementar hasta 18,000 dólares las multas aplicadas contra ciertos migrantes con órdenes de deportación que permanezcan en Estados Unidos y posteriormente sean detenidos por autoridades migratorias.

La medida fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno estadounidense.

Multas aplicarían a migrantes con deportación en ausencia

La propuesta contempla elevar de 5,130 dólares a 18,000 dólares el cobro dirigido a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y posteriormente fueron arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las deportaciones en ausencia son emitidas contra migrantes que fueron notificados para acudir a una audiencia ante la corte migratoria y no se presentaron ante las autoridades judiciales.

El Gobierno estadounidense sostiene que estas multas buscan recuperar parcialmente los costos relacionados con la localización, detención y expulsión de personas con órdenes migratorias pendientes.

ICE argumenta que el costo actual es insuficiente

En el documento publicado en el Registro Federal, el DHS explicó que desde septiembre pasado ICE comenzó a aplicar una multa cercana a los 5,000 dólares, monto que posteriormente fue ajustado por inflación hasta llegar a 5,130 dólares.

Sin embargo, las autoridades migratorias consideran ahora que esa cantidad resulta insuficiente para cubrir los gastos operativos que implica detener y deportar a personas sujetas a órdenes finales de expulsión.

Según el DHS, el cálculo debe incluir costos más amplios relacionados con:

capacitación, vehículos, procesamiento, personal operativo y otros recursos utilizados durante los operativos migratorios.

“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, señala la propuesta oficial.

La medida forma parte de la presión para impulsar autodeportaciones

El incremento de multas forma parte de las estrategias impulsadas por la administración Trump para aumentar la presión sobre migrantes indocumentados y fomentar la llamada “autodeportación”.

En los últimos meses, el Gobierno estadounidense ha intensificado redadas, operativos de ICE y acciones migratorias en distintas ciudades del país.

La propuesta también aparece en medio del endurecimiento del discurso migratorio de Trump, quien ha insistido en acelerar deportaciones y reforzar el control fronterizo.

Organizaciones defensoras de migrantes han advertido que sanciones económicas de este tamaño podrían resultar imposibles de pagar para muchas familias y aumentar la presión sobre comunidades indocumentadas en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que la propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio, antes de determinar si la medida entra oficialmente en vigor.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado cuándo comenzarían a aplicarse las nuevas multas ni cómo serían ejecutados los cobros en caso de aprobarse el incremento.