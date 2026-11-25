Horas antes de la ofensiva, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, advirtió que Yeda y otros puertos sauditas en el mar Rojo serían objetivos

La coalición encabezada por Arabia Saudita confirmó nuevos bombardeos contra instalaciones del puerto de Hudeida, en Yemen, después de pedir a los civiles que evacuaran la zona. En paralelo, canales de comunicación vinculados a los hutíes denunciaron que la ofensiva también alcanzó el aeropuerto de la ciudad, sin que exista una confirmación independiente de ese impacto.

Los ataques fueron reportados durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, hora local, en medio de amenazas de los insurgentes de responder contra puertos sauditas en el mar Rojo.

La información inicial sobre el aeropuerto no precisó daños materiales ni víctimas. La coalición, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, circunscribió su confirmación a instalaciones operativas del puerto y a otros objetivos en las gobernaciones de Saada y Amran.

La advertencia de evacuación se concentró en el puerto

Antes de los bombardeos, el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, difundió un mapa con el área que los civiles debían abandonar por motivos de seguridad. El aviso comprendía la zona portuaria, no la totalidad de Hudeida.

La ciudad permanece bajo control hutí y su puerto constituye una de las principales vías de entrada de alimentos, combustible y otros suministros al norte de Yemen. Hasta el momento, no se cuenta con una evaluación independiente de los daños ni con información que confirme una suspensión total de sus operaciones.

En un incidente separado, canales vinculados a los insurgentes informaron de un muerto y varios heridos en un ataque atribuido a Arabia Saudita contra un camión descrito como civil en Al Bayda. Ese balance tampoco ha sido verificado de manera independiente.

Los hutíes amenazan con atacar puertos de Arabia Saudita

Horas antes de la ofensiva, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, advirtió que Yeda y otros puertos sauditas en el mar Rojo serían objetivos si la coalición ejecutaba sus amenazas contra Hudeida.

La nueva operación ocurrió después de un ataque con dron contra una torre del Centro Financiero Rey Abdullah, en Riad, donde se encuentra la sede del Fondo de Inversión Pública. La Defensa Civil saudita reportó 11 personas heridas y la coalición responsabilizó a los hutíes.

Por su parte, Arabia Saudita aseguró haber interceptado 209 amenazas aéreas lanzadas por el grupo entre el 24 de septiembre y el 24 de noviembre de 2026, según un comunicado difundido por su embajada en Estados Unidos.

El intercambio de ataques profundiza la escalada entre la coalición y los hutíes, respaldados por Irán, con instalaciones portuarias, aeropuertos y edificios urbanos entre los objetivos señalados por ambas partes.