Hutíes afirman atacar aeropuerto Rey Khaled de Riad con misil

Los hutíes afirmaron haber atacado con un misil balístico el aeropuerto de Riad y lanzado otros tres contra fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en Yemen.

Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron haber atacado de nuevo el aeropuerto internacional Rey Khaled de Riad con un misil balístico y haber golpeado a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en el sur yemení con otros tres misiles, según un comunicado de su portavoz militar, Yahya Sarea.

Sarea declaró que el ataque contra el aeropuerto de la capital saudí fue "preciso y directo", sin aportar pruebas de daños o víctimas.

Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente y no hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades saudíes ni la coalición que lidera Arabia Saudí, en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

En la última semana, el aeropuerto Rey Khalid sufrió varios ataques de los hutíes, donde murieron 17 personas y cientos de heridos.

Asimismo, el portavoz militar indicó que otra operación tuvo como objetivo a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en la zona de Ras al Ara y Al Madaribah, en la provincia meridional de Lahj, utilizando tres misiles balísticos.

Aseguró que los ataques causaron "un gran número de muertos y heridos", además de inutilizar varios vehículos, pero no especificó cifras concretas.