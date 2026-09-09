Huracán Lowell amenaza Hawái con inundaciones y fuertes vientos

El gobernador de Hawái, Josh Green, ordenó el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en Kauai y Niihau, debido al ciclón que ya causó apagones.

Hawái se mantiene este martes bajo alerta de inundaciones repentinas y fuertes vientos debido al huracán Lowell, que bordea el oeste de las islas, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) sobre el ciclón, que provocó el cierre de escuelas en al menos dos de sus islas.

El huracán, de categoría 1, se encontraba en la mañana de este martes a 230 kilómetros al noroeste de Lihue, el principal puerto de entrada de Kauai, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora.

Aunque el NHC espera que Lowell se degrade hoy mismo a tormenta tropical, aún se mantienen vigente un aviso de huracán para las islas de Kauai y Niihau y la amplia zona del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea. Está vigente un aviso de tormenta tropical para Oahu.

Las autoridades advirtieron sobre la velocidad del viento en las cimas y en las laderas de colinas y montañas, que suele ser hasta un 30 % mayor que la de los vientos cerca de la superficie.

El gobernador de Hawái, Josh Green, ordenó el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en Kauai y Niihau, debido al ciclón que ya causó apagones.

Se espera que Lowell produzca precipitaciones adicionales de 5 a 10 centímetros en Kauai, con posibles acumulados máximos de tormenta de hasta 60 centímetros.