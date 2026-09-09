Humorista iraní recibe 13 meses de cárcel por criticar a diputado

El humorista iraní Shaker Bouri fue condenado a 13 meses y 20 días de prisión por criticar satíricamente a un diputado del Parlamento.

El humorista y activista iraní Shaker Bouri informó de que ha sido condenado a 13 meses y 20 días de prisión por criticar satíricamente en un video a un diputado del Parlamento de Irán.

“Me han condenado a 13 meses y 20 días, casi 14 meses, por difusión de información falsa”, dijo Bouri a la última hora del lunes en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que negó haber difundido información falsa y detalló que tiene 20 días para recurrir la sentencia.

Según una imagen de la sentencia que publicó en el video, el humorista fue condenado por la Sala 101 del Tribunal Penal II de Abadán por “insulto al parlamentario de la Asamblea Consultiva Islámica” y “difusión de falsedades con la intención de perjudicar a terceros mediante sistemas de telecomunicaciones e informáticos”.

De acuerdo con Bouri, la sentencia se dictó a raíz de una denuncia presentada por Mousa Ghazanfarabadi, diputado del Parlamento iraní, a quien criticó después de que éste considerara “peligroso” el uso de redes sociales por parte de la población.

Los iraníes tienen censurado el acceso a redes sociales y aplicaciones como Whatsapp, pero los políticos y otras figuras del país persa si pueden hacer uso de ellas con tarjetas telefónicas especiales.

El humorista, en respuesta, tachó de “peligro” al legislador por ser uno de los responsables de la mala situación económica y denunció lo que consideró “corrupción” y “robo” por parte de algunos parlamentarios y exfuncionarios.

Bouri también fue condenado a pagar una multa de 45 millones de riales (20 dólares).

Bouri es un famoso humorista y bloguero popular por sus videos satíricos sobre asuntos sociales, económicos y políticos de Irán con casi dos millones de seguidores en Instagram.

El video de la denuncia por la sentencia ha alcanzado más de cinco millones de visualizaciones.

La condena se produce en un contexto de creciente presión judicial sobre usuarios de redes sociales y críticos en Irán.