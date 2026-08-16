Huelga de EasyJet cancela un centenar de vuelos en Francia

Un paro de dos días del personal de cabina de EasyJet en Francia provocó la cancelación de unos 100 vuelos durante uno de los fines de semana más transitados

Alrededor de un centenar de vuelos de EasyJet fueron cancelados entre este sábado y domingo en Francia debido a una huelga de dos días convocada por sindicatos del personal de cabina.

La protesta ocurre en uno de los periodos de mayor movimiento aéreo del año, debido a la coincidencia entre el regreso y la salida de vacaciones. El paro fue convocado después de que las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la empresa no alcanzaran acuerdos sobre las condiciones laborales.

La aerolínea confirmó el número de cancelaciones y lamentó las afectaciones ocasionadas a sus pasajeros. La compañía aseguró que trabaja para reducir las molestias y que notificó a los viajeros cuyos vuelos fueron afectados.

Entre las opciones ofrecidas se encuentran el cambio gratuito de vuelo o el reembolso de los boletos, de acuerdo con las alternativas disponibles para cada pasajero.

Sindicatos acusan falta de avances

La huelga es respaldada por las organizaciones SNPNC-FO, UNPNC-CFDT y UNAC-CFE-CGE, que sostienen que las conversaciones con EasyJet llevan más de un año sin avances suficientes.

Gaël Leloup, delegado de UNAC en EasyJet, afirmó que los trabajadores han participado en numerosas reuniones sin obtener respuestas satisfactorias por parte de la dirección.

El representante sindical sostuvo que, ante la falta de avances, los empleados optaron por recurrir a la huelga como medida de presión para conseguir una solución al conflicto.

Las condiciones laborales, en el centro del conflicto

Entre las principales inconformidades señaladas por los sindicatos están las rotaciones de personal consideradas cercanas al límite de la legalidad, así como la sucesión de jornadas laborales en horarios diurnos, vespertinos y nocturnos.

También cuestionan que los descansos mínimos se hayan convertido, según su postura, en una práctica habitual en lugar de mantenerse como una excepción.

EasyJet expresó su decepción por la convocatoria y aseguró que ha planteado ajustes para atender las preocupaciones de la tripulación de cabina.

La compañía destacó además que existen negociaciones previstas para septiembre, por lo que pidió a los sindicatos suspender la protesta, a la que calificó de inoportuna por realizarse durante una etapa de alta demanda para los viajeros.

EasyJet es actualmente la segunda aerolínea de Francia por número de pasajeros, únicamente detrás de Air France. La compañía cuenta con siete bases en el país, ubicadas en los aeropuertos de París Charles de Gaulle, París Orly, Lyon, Niza, Toulouse, Burdeos y Nantes.