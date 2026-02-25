Hospitalizan a ministro noruego tras vínculos con Epstein

Thorbjørn Jagland se reporta en estado crítico tras presunto intento de quitarse la vida, en medio de acusaciones vinculadas al caso Epstein

El ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, habría sido hospitalizado la semana pasada tras un presunto intento de suicidio, días después de ser acusado de corrupción grave relacionada con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según un informe de prensa difundido este martes.

La información fue publicada inicialmente por el medio iNyheter, que citó a una “fuente sólida como una roca” para señalar que la condición del exmandatario, de 75 años, continúa siendo grave. Hasta el momento no se ha revelado el centro médico donde recibe atención.

Figura clave de la política noruega

Jagland es una de las figuras políticas más relevantes de Noruega. Fue primer ministro del país y posteriormente secretario general del Consejo de Europa.

También presidió el Comité Noruego del Nobel entre 2009 y 2015, cargo que dejó antes de retirarse en 2020.

De acuerdo con la emisora pública NRK, la policía noruega allanó este mes varias propiedades del exfuncionario por sospechas de vínculos con Epstein y presunta corrupción agravada.

Las sospechas surgieron tras la publicación más reciente de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que, según el reporte, documentarían años de contacto entre Jagland y el financiero, así como supuestas ofertas de viajes y estancias de lujo.

La revelación de la hospitalización generó un debate sobre la transparencia informativa en Noruega. iNyheter afirmó que medios del país, junto con la Asociación de Editores Noruegos y editores seleccionados, habrían acordado el 17 de febrero con el abogado de Jagland, Anders Brosveet, no cubrir el incidente.

Aunque el medio reconoció la sensibilidad del caso, sostuvo que la relevancia pública del político y la gravedad de las acusaciones justificaban su difusión.

Hasta ahora, las autoridades noruegas no han emitido un posicionamiento oficial sobre el estado de salud del ex primer ministro ni sobre el avance de las investigaciones.