El expresidente de Brasil permanece bajo observación médica y podría requerir una nueva cirugía debido a una obstrucción casi total del intestino delgado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de emergencia en Brasilia luego de presentar fuertes dolores y distensión abdominal. Los estudios médicos detectaron una obstrucción casi total del intestino delgado, por lo que permanece bajo observación y no se descarta que necesite una nueva intervención quirúrgica.

El exmandatario ingresó el viernes 20 de noviembre al hospital DF Star, después de ser trasladado desde su domicilio, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.

De acuerdo con su médico, Brasil Caiado, una tomografía permitió identificar la obstrucción intestinal, acompañada de adherencias en la pared abdominal. La posibilidad de una operación dependerá de cómo evolucione su estado de salud durante las próximas 24 horas.

Bolsonaro permanece hospitalizado sin fecha de alta

En un comunicado, el hospital DF Star confirmó que Bolsonaro ingresó con dolor y distensión abdominal y que permanecerá internado para realizarse estudios y determinar el tratamiento adecuado. Hasta el momento no existe una fecha estimada para su alta médica.

El equipo médico busca inicialmente controlar el problema sin recurrir a una cirugía invasiva. Según información difundida por su hijo Carlos Bolsonaro, el expresidente recibe medicamentos para aliviar el dolor mientras los especialistas evalúan su condición.

El traslado desde su residencia fue realizado bajo escolta de la Policía Militar del Distrito Federal, luego de que su médico considerara necesario que recibiera atención hospitalaria.

Carlos Bolsonaro confirmó la hospitalización de su padre mediante una publicación en redes sociales. El senador electo señaló que recibió autorización para acompañarlo, debido a que otros integrantes de la familia no se encontraban en Brasilia.

El hijo del exmandatario también describió el deterioro que observó en su padre y aseguró que el cuadro cambió considerablemente en pocas horas.

Por su parte, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien habitualmente supervisa su tratamiento médico, anunció que regresaría de un viaje a Israel durante la madrugada de este sábado para estar cerca de su esposo.

Las complicaciones de salud de Bolsonaro comenzaron en 2018

El expresidente brasileño arrastra problemas abdominales desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el periodo previo a las elecciones que lo llevaron a la Presidencia para el mandato de 2019 a 2022.

La agresión le provocó lesiones graves y requirió una primera cirugía de urgencia, a la que posteriormente se sumaron otras intervenciones relacionadas con complicaciones intestinales.

Entre sus antecedentes médicos también se encuentran una operación por hernia inguinal bilateral y una hospitalización en marzo de 2026, cuando fue diagnosticado con bronconeumonía bacteriana bilateral. En esa ocasión permaneció internado durante dos semanas.

La hospitalización ocurre mientras Bolsonaro cumple en su residencia una condena de 27 años y tres meses de prisión por intentar impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

El Supremo Tribunal Federal autorizó que el exmandatario continuara cumpliendo su sentencia bajo arresto domiciliario por razones humanitarias, tomando en cuenta sus antecedentes y complicaciones médicas.

Por ahora, la evolución de la obstrucción intestinal será determinante para establecer el tratamiento que recibirá y si será necesario someterlo a una nueva cirugía.