Hospital en Brasil indemnizará a familias por intercambiar bebés

Los bebés nacieron con pocos minutos de diferencia el 15 de octubre de 2021 y fueron intercambiados por el error de una auxiliar de enfermería

La Justicia brasileña condenó a un hospital privado a pagar una indemnización de un millón de reales (200.000 dólares / 170.000 euros) a dos familias por intercambiar por error a sus bebés al nacer, en 2021, informaron medios locales.

El caso, que tramita bajo secreto judicial, ocurrió en el Hospital de la Mujer de Inhumas, municipio del estado de Goiás (centro) próximo a la capital regional Goiania, que este miércoles afirmó en una nota que sus abogados están analizando "técnicamente la situación" para decidir si recurren la sentencia.

Los bebés nacieron con pocos minutos de diferencia el 15 de octubre de 2021 y fueron intercambiados en la misma maternidad por el error de una auxiliar de enfermería a la hora de entregarlos a sus padres, según la investigación policial.

La jueza de primera instancia que dictó sentencia reconoció que el hospital cometió un fallo "inequívoco" en la prestación de sus servicios, según quedó comprobado a partir de exámenes periciales, pruebas documentales y testimonios.

En este sentido, consideró que, aunque el error haya sido de una persona en concreto, el centro médico responde de manera solidaria por lo ocurrido, ya que los hechos tuvieron lugar en sus dependencias.

"El intercambio de los recién nacidos alteró profundamente la trayectoria de vida de las dos familias involucradas, produciendo consecuencias emocionales de extrema gravedad", indicó la magistrada. "No se trata de una mera molestia cotidiana o de un simple disgusto, sino de un sufrimiento psicológico intenso, excepcional y absolutamente incompatible con los estándares ordinarios de la vida en sociedad", completó.

La sospecha del intercambio surgió tres años después del nacimiento, a partir de las dudas de uno de los padres, que pidió una prueba de ADN durante el proceso de separación de su pareja.

El resultado constató que no eran los padres de ese bebé. Acto seguido, buscaron a la otra pareja de la que se habían hecho amigos en el hospital para compartirles el examen.

Posteriormente, esa segunda familia también se sometió a un test con idéntica conclusión.

Los menores, hoy con 4 años de edad, pasaron a vivir con sus padres biológicos en octubre de 2025, tras la confirmación de sus identidades, según el diario Folha de São Paulo.

En la nota, el hospital resaltó que se trata de "un único caso aislado en más de 60 años de existencia" del centro y "más de 30 años" de la actual administración.