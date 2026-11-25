Hombres armados liberaron a cinco mujeres mayores de las 30 personas retenidas en un supermercado de Cartagena, Colombia.

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Hombres fuertemente armados se tomaron este martes un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia, lo que obligó además a suspender los aterrizajes en el aeropuerto de esa ciudad colombiana.

"Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación", señaló la Policía en un escueto comunicado.

La Policía desplegó un operativo para rescatar a los rehenes.

La Aeronáutica Civil, por su parte, suspendió los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias, aunque mantuvo los despegues que ya estaban programados.

Según el diario El Universal de Cartagena, las personas que, al parecer, están retenidas por presuntos ladrones en el establecimiento comercial son clientes y empleados.

En videos publicados en redes sociales se ve a los delincuentes, encapuchados, portando lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen retenidas, sentadas de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

El Grupo Éxito, propietario del supermercado, señaló en un comunicado que "la protección de la vida y la integridad de las personas" es su prioridad.

"La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación", agregó el Grupo Éxito.

Liberan a cinco rehénes

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este martes que los hombres encapuchados que mantienen retenidas a 30 personas en un supermercado de la ciudad de Cartagena de Indias dejaron en libertad a cinco de ellas, todas mujeres mayores.

"Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (...) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata", expresó el presidente en una declaración.

El mandatario, que compareció en Villavicencio, agregó que a los criminales "no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores".