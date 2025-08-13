Hombre sobrevive al ataque de un elefante en la India

El turista, presuntamente de Kerala, se detuvo a fotografiar a un elefante salvaje que comía tranquilamente zanahorias junto a la carretera.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un turista escapó por poco de morir tras ser atacado por un elefante salvaje en el Parque Nacional Bandipur en la India.

Según las autoridades forestales, el incidente ocurrió el domingo en la carretera nacional que atraviesa el bosque de Bandipur.

El turista, presuntamente de Kerala, se detuvo a fotografiar a un elefante salvaje que comía tranquilamente zanahorias junto a la carretera. Sin embargo, el hombre en cuestión se acercó para tomarle una fotografía.

Un video del ataque compartido en redes sociales, muestra al elefante de pie entre vehículos detenidos y curiosos antes de arremeter contra el turista, que caminaba por la carretera. Al intentar huir, el hombre tropezó y cayó, momento en el que el elefante lo pisó.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento médico.

Las señales a lo largo de esta carretera indican claramente que los visitantes deben permanecer dentro de sus vehículos.

Bandipur forma parte de un corredor natural y es un destino turístico. Los encuentros entre humanos y elefantes son frecuentes aquí.