Hombre se tatuó la Copa para Inglaterra y luego cambió el mensaje

Un inglés modificó el tatuaje que celebraba el supuesto título mundial de su selección y añadió la frase "Era broma" tras la derrota en 2026.

Un inglés que se tatuó en la pierna una copa del mundo como si su país hubiera ganado el trofeo en el último Mundial regresó para añadir al tatuaje las palabras "Era broma".

La emisora BBC cuenta la historia de Sean Carrington, un hombre de Wigan (noroeste de Inglaterra) que se gastó 550 libras (650 euros) en un tatuaje con la imagen del trofeo y la leyenda: "INGLATERRA, ganadora de la copa del mundo 2026".

Pero como las cosas no salieron como esperaba, pues la copa fue a parar a España -mientras que Inglaterra se conformó con el tercer puesto, tras ganar a Francia- Sean Carrington regresó al tatuador para que añadiera, con otra tipografía, las palabras: "¡Era broma!".

El tatuador se apiadó de él y le hizo el añadido gratis. Así ahorró a Sean un extra de 100 libras.

Sean Carrington concluyó con esta reflexión: "Más me molesta no haber ganado la copa del mundo que tener este tatuaje en la pierna. No me incomoda", y añadió que no por haber sabido el resultado de antemano habría actuado de otro modo.