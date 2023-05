Hombre roba camión de bomberos y desata persecución en EUA

El robo de un camión de bomberos desató una persecución policial de película por autopistas del sureste de Florida, con choque con un auto patrulla incluido y la detención del ladrón como final, informaron este viernes los canales televisivos de Miami.

Aljenard Lekambrick, de 31 años, fue detenido el jueves por la noche después de haber sido perseguido durante más de una hora por varios coches de policía.

'El camión fue detenido en el condado Palm Beach en la autopista de peaje y la milla 86, donde los agentes de la BSO detuvieron al sujeto sin incidentes', dijo el portavoz de la Policía de Miami-Dade, el detective Argemis Colome.

La Policía indicó que el hombre aprovechó que los bomberos de la Estación 32, localizada en North Miami Beach, estaban realizando un ejercicio de entrenamiento para subirse a uno de los vehículos y huir.

Mientras huía colisionó contra un auto patrulla de la Policía de Opa-locka, una ciudad del norte de Miami.

More video going full airhorn with the stolen Miami Dade Fire Truck pic.twitter.com/d7yJlx4oTl