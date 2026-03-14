Hombre que atacó sinagoga perdió familiares en bombardeo israelí

Un hombre embistió con su vehículo la sinagoga Temple Israel en Michigan y fue abatido por seguridad. Dentro había 106 niños y más de 30 trabajadores.

Un ataque contra una sinagoga en Michigan encendió las alertas de seguridad en Estados Unidos luego de que un hombre embistiera con su vehículo el edificio religioso mientras decenas de niños se encontraban dentro. El incidente ocurrió en Temple Israel, en West Bloomfield, cerca de Detroit, y fue clasificado por autoridades federales como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía.

El agresor fue identificado como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Líbano. De acuerdo con las autoridades, el hombre estrelló su vehículo contra la sinagoga y logró avanzar por uno de los pasillos del complejo antes de que el automóvil se incendiara.

Autoridades federales investigan ataque contra sinagoga

El FBI asumió la investigación y describió el incidente como un ataque dirigido contra la comunidad judía. Personal de seguridad privada del recinto intervino rápidamente y abatió al agresor dentro del edificio.

Al momento del choque, unas 140 personas se encontraban dentro de la sinagoga, entre ellas 106 niños pequeños y más de 30 miembros del personal educativo. De acuerdo con las autoridades del condado Oakland, ninguna de las personas presentes resultó herida.

El jefe policial del condado, Mike Bouchard, informó que un guardia de seguridad fue impactado por el vehículo y perdió el conocimiento durante el incidente, aunque sus lesiones no pusieron en riesgo su vida. Además, unos 30 agentes policiales fueron atendidos por inhalación de humo tras el incendio del automóvil.

Destacan actuación del personal de seguridad

Durante una conferencia de prensa, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la senadora federal Elissa Slotkin destacaron la reacción del equipo de seguridad del templo, señalando que su actuación evitó un escenario de mayores consecuencias.

“Si no hubieran hecho todos su trabajo casi a la perfección, estaríamos hablando de una tragedia inmensa aquí, con niños muertos”, afirmó Slotkin.

Whitmer también llamó a reducir el clima de confrontación en el país ante lo que describió como un aumento del antisemitismo.

“Esto apunta a bebés que son judíos. Eso es antisemitismo en su peor expresión”, sostuvo la gobernadora.

Ataque ocurre tras muerte de familiares del agresor en Líbano

De acuerdo con información difundida por autoridades, cuatro familiares de Ghazali murieron el 5 de marzo durante un ataque aéreo israelí en la localidad de Mashgharah, en el este de Líbano.

Entre las víctimas se encontraban dos hermanos del agresor y dos sobrinos, quienes se encontraban en su vivienda cuando ocurrió el bombardeo. La esposa de uno de ellos resultó gravemente herida y permanece hospitalizada.

Las víctimas realizaban la comida con la que rompían el ayuno durante el mes sagrado musulmán del Ramadán cuando ocurrió el ataque, según autoridades locales.