Hombre muere tras ser atacado por un tigre en zoo inglés

Un hombre murió este sábado tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque zoológico ubicado en Doncaster, al norte de Inglaterra

Un hombre murió este sábado tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque zoológico ubicado en Doncaster, al norte de Inglaterra, informó la policía local.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría ingresado voluntariamente al espacio donde permanecen los felinos. Uno de los tigres lo atacó y le provocó heridas mortales. Cuando los guardias entraron al recinto, la víctima ya había fallecido.

Cierran el zoológico tras el ataque

Tras lo ocurrido, el Yorkshire Wildlife Park anunció el cierre temporal de sus instalaciones. El parque permanecerá sin recibir visitantes durante el domingo mientras sus responsables colaboran con las autoridades para esclarecer las circunstancias del suceso.

El zoológico, situado a unos 250 kilómetros al norte de Londres, es conocido por sus espacios abiertos, diseñados para que los animales habiten áreas amplias. Los visitantes pueden observar a los tigres desde un sendero elevado que bordea el recinto.

Policía pide no difundir videos del incidente

La policía local solicitó a las personas que hayan grabado el ataque con sus teléfonos celulares que no compartan las imágenes en redes sociales ni en otras plataformas. La petición se produjo después de que comenzaran a circular videos del incidente.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el ingreso al área de los tigres y las circunstancias que llevaron a la muerte del hombre.

Yorkshire Wildlife Park abrió en 2009

El parque abrió sus puertas en 2009, mientras que el área destinada a los tigres comenzó a operar en 2011. Su modelo permite que distintas especies permanezcan en espacios abiertos, desde los cuales los visitantes pueden observarlas desde zonas habilitadas para ese fin.

Por el momento, las autoridades y los responsables del zoológico trabajan para esclarecer lo sucedido. No se han proporcionado más detalles sobre la identidad de la víctima.