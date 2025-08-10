Hombre muere tras golpiza de sus hijos: había denunciado 10 veces

Felipe Hernández un hombre originario de España fue asesinado por sus propios hijos y de haber denunciado maltrato al menos 10 veces ante las autoridades

Un hombre español identificado como Felipe Hernández, de 65 años, fue brutalmente golpeado hasta la muerte por parte de sus dos hijos, en su negocio de venta de ropa, a pesar de que ya había denunciado en repetidas ocasiones las agresiones que sufría.

El ataque ocurrió el 19 de julio y quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. Las imágenes muestran a Felipe Jr., de 35 años, y Rosario, de 31, ingresando al local y dirigiéndose directamente a la parte trasera, donde se encontraba su padre.

Sin motivo aparente, el hijo mayor lo derribó con un puñetazo y continuó golpeándolo y pateándolo mientras intentaba levantarse. Rosario, en medio de la agresión, recogió el teléfono de la víctima del suelo.

Tras varios minutos, ambos se marcharon. Felipe logró salir a la calle pidiendo auxilio: “Me han pegado mis hijos”, alcanzó a decir antes de colapsar. Los servicios de emergencia no lograron reanimarlo.

🎥 VÍDEO



🚨 Imágenes muy duras



⚫️ Los últimos minutos de la vida de Felipe Hernández. Así sufrió la agresión el comerciante y dueño de Tejidos Hernández el pasado sábado en Molina de Segura.



COMPLETO EN https://t.co/vSNTLnkYDc pic.twitter.com/mLyvt59MFF — La 7 (@la7tele) July 28, 2025

Antecedentes de violencia

Supuestamente, el comerciante había interpuesto alrededor de 10 denuncias contra sus hijos por amenazas, robos y violencia verbal, especialmente después de su separación matrimonial hace 12 años.

Amigos y familiares aseguran que los hijos lo culpaban de no darles pensión ni incluirlos en herencias, aunque su abogado afirmó que ya les había cedido gran parte de sus bienes.

Su hermano, José Hernández, aseguró que Felipe vivió años de maltrato psicológico y que las autoridades minimizaron su situación al considerarlo “un asunto familiar”: “El sistema le falló a mi hermano… ahora tiene que saberse toda la verdad”, expresó.

Los sospechosos

Felipe Jr., licenciado en Derecho y ADE con reconocimientos académicos, fue detenido en la casa de su madre en Archena. Rosario, enfermera y médica, fue arrestada posteriormente, tras acudir a casa de una amiga. Ambos enfrentan una investigación por homicidio.

El hijo de la víctima permanece en prisión preventiva, a la espera de sentencia, mientras las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.