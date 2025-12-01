Hombre muere por meterse a jaula de leona en Brasil

La persona escaló una pared de más de seis metros de alto y logró superar varias rejas de seguridad que impiden la entrada hacia las áreas de animales salvajes

Una escena trágica sacudió este domingo al Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en la ciudad de João Pessoa, Brasil. Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, perdió la vida luego de ingresar de manera ilegal a una de las zonas más restringidas del recinto.

De acuerdo con la información oficial, la persona escaló una pared de más de seis metros de altura y logró superar varias rejas de seguridad, diseñadas precisamente para impedir la entrada de visitantes a las áreas donde habitan animales salvajes.

Este acto fue catalogado por las autoridades como una invasión directa a un espacio de alto riesgo.

¿Cómo ocurrió el ataque dentro del zoológico de Brasil?

Elementos de seguridad del parque detectaron la presencia del hombre e intentaron intervenir activando un protocolo de emergencia. Sin embargo, el individuo alcanzó a ingresar al área donde se encontraba una leona, exponiéndose de forma inmediata a un peligro extremo. A pesar de los intentos por contener la situación, el ataque ocurrió en cuestión de segundos.

Algunos visitantes lograron captar el momento en que el hombre se sostenía de un árbol, intentando descender lentamente. Justo en ese instante, la leona reaccionó y se lanzó hacia él, provocando su caída. Las imágenes, grabadas por testigos, forman parte ahora de la investigación que llevan a cabo las autoridades locales.

Zoológico refuerza postura sobre protocolos de seguridad

Tras el ataque, el personal del recinto desalojó a todos los visitantes y procedió al cierre inmediato del parque para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento del cuerpo. La administración emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia de la víctima, lamentando profundamente lo sucedido.

En el mismo posicionamiento, el zoológico reiteró que cuenta con estrictas medidas de seguridad y que estas fueron vulneradas de forma voluntaria por la persona involucrada.

“El parque sigue rigurosos estándares técnicos y está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos”, señalaron.

¿Qué pasará con la leona involucrada en el ataque?

Respecto al animal, la administración aclaró que la leona fue evaluada de inmediato por el equipo veterinario. Aunque se detectaron signos de estrés por la situación vivida, se encuentra en buen estado de salud y bajo monitoreo constante para su estabilización emocional.

Asimismo, confirmaron que la leona no será sacrificada, ya que no presenta un comportamiento agresivo fuera de lo que se considera una reacción natural ante una intrusión. Veterinarios, cuidadores y técnicos continúan trabajando para garantizar su bienestar y su reintegración paulatina a la rutina normal del zoológico.