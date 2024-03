Hombre mata a su novia y a su mejor amiga, luego se suicida

Un hombre mató a tiros a su novia y a su compañera de cuarto antes de dispararse a sí mismo en un asesinato-suicidio en el suroeste de Miami-Dade el fin de semana, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió poco antes de las 9:00 horas del sábado en un edificio de apartamentos de Bird Road.

La policía de Miami-Dade identificó el lunes al pistolero como Luis Nápoles, de 40 años.

Su novia, Meghan Moore, de 25 años, y su compañera de cuarto, Sidney Capolino, de 23 años, que vivían en el apartamento, fueron asesinadas a tiros por Napoles, dijo la policía.

La policía dijo que los agentes acudieron al edificio después de recibir informes de un tiroteo y encontraron a una de las mujeres, Moore, fuera del edificio con una herida de bala.

Mientras intentaban ayudar a Moore, los agentes escucharon otro disparo en el apartamento y evacuaron el edificio mientras llegaba el Equipo de Respuesta Especial del departamento.

El equipo entró al apartamento y encontró a Capolino también baleado, junto con Napoles, quien aparentemente tenía una herida de bala autoinfligida, dijo la policía.

La policía cree que Napoles disparó a Moore afuera del apartamento, luego entró y disparó a Capolino antes de dispararse a sí mismo.

Capolino se graduó de New England College en 2022 y Moore se graduó el año anterior. Ambas habían jugado en el equipo de hockey femenino.

En un mensaje a la comunidad escolar, el presidente de New England College, el Dr. Wayne F. Lesperance, Jr., dijo:

"Meghan y Sidney eran conocidas por muchos en el campus, y estamos profundamente entristecidos por esta devastadora noticia. Mantenemos a las familias y amigos de Sidney y Meghan en nuestros pensamientos y oraciones en este momento difícil", dijo Lesperance en el mensaje.

La policía no ha revelado el motivo del tiroteo, que sigue bajo investigación.

We are deeply saddened by the tragic loss of two recent graduates, Sidney Capolino ’22 and Meghan Moore ’21. They were known to many on campus and we are keeping their families and friends in our thoughts and our prayers. Please contact wellnesscenter@nec.edu if you need support. pic.twitter.com/3jOkm7bhWk